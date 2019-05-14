"Киевавтодор" обещает до блеска вымыть улицы столицы с помощью шампуня и новых многофункциональных машин FordTrucks. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Киевавтодора" в Facebook.

Отмечается, что в конце прошлого года "Киевавтодор" закупил для дорожно-эксплуатационных предприятий корпорации 3 новые многофункциональные машины FordTrucks с установками Rasco, которые в зимний период уже использовались дорожниками для распределения жидких хлоридов, а сейчас весной и летом - как поливомоечные машины.

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"Одной из "изюминок" новых машин является возможность выполнения мытья улиц с применением моющих средств. Такое генеральную уборку целесообразно выполнять, в первую очередь, после зимнего периода, поскольку моющие средства активно удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов и остатки хлоридов", - говорится в сообщении предприятия.

По словам дорожников, уже проведены тестовые "заезды" и разработан график работ по мойке с помощью моющих средств на основных магистралях центральной части города.

"Такое нововведение позволит жителям и гостям столицы встретить День Киева в чистоте, а также быстро и качественно убрать проезжую часть после проведения праздничных мероприятий", - добавили в "Киевавтодоре".







