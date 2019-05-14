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14.05.19 11:46

Российский наемник подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины. ФОТО

В понедельник, 13 мая, бойцы 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского стали свидетелями того, как боевик в Донецкой области подорвался на собственной гранате.

Об этом сообщила пресс-служба бригады на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что участник незаконных вооруженных формирований пытался скрыто двигаться в сторону позиций подразделения.

"На голосовое предупреждение украинских бойцов остановиться и сложить оружие, горе-боевик открыл огонь по нашим военнослужащим, которые в свою очередь адекватно ответили из равнозначного оружия. Во время непродолжительной перестрелки незваный гость получил ранения. Понимая, что на помощь своих "товарищей" рассчитывать не может, а первую медицинскую помощь будут оказывать как всегда только "злые укропы", он решил героизировать себя и увековечить свою фамилию: засунул гранату под бронежилет в попытке взорвать всех, кто решит приблизиться и попытается помочь несчастному", - говорится в сообщении.

Однако граната сдетонировала раньше, чем боевик запланировал.

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"Если бы погибший меньше верил своим "политрукам" и российским пропагандистским СМИ о "кровожадности бендеровцев" и знал, что всем раненым украинская сторона всегда оказывает медицинскую помощь, соблюдая Женевскую конвенцию, то раненый имел бы все шансы жить дальше", - отмечают бойцы 30-й ОМБр.

Российский наемник подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины 01
Российский наемник подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины 02

Российский наемник подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины 03

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