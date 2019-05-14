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14.05.19 15:33

Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию. ФОТОрепортаж

У здания итальянского посольства в центре Львова 14 мая образовалась очередь из украинских пенсионеров, которые когда-то работали в Италии и получают итальянскую пенсию.

Об этом сообщает zaxid.net, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что представители итальянского посольства второй день подряд принимают пенсионеров со всей Западной Украины в львовском офисе на ул. Джохара Дудаева, 2.

Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию 01

Таким образом итальянцы хотят убедиться, нет ли среди украинских получателей итальянских пенсий "мертвых душ".

Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию 02

Такую проверку проводят дважды в год. Право на пенсию от итальянского правительства получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые не менее 5 лет официально работали в Италии и платили там налоги. Они получают от 100 до 400 евро в месяц в зависимости от размера уплаченных налогов.

Во Львове возникла очередь из украинцев, которые получают итальянскую пенсию 03

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