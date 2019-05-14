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14.05.19 19:53

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая. ФОТОрепортаж

14 мая Верховная Рада рассмотрела ряд вопросов. Постановление об отмене голосования за закон об украинском языке не набрало необходимого количества голосов и Парубий подписал закон об украинском языке. Также депутаты рассмотрели ряд вопросов, связанных с местным самоуправлением.

День работы ВР от корреспондента Цензор.НЕТ.

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 01

Президиум ВР. Сегодня спикер Парубий подписал закон об украинском языке 

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 02

Сектор фракции "Батькивщины"

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 03

Фракция БПП - Артур Герасимов и Алексей Порошенко 


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 04

Максим Бурбак и Андрей Иванчук - руководители фракции "Народного фронта"


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 05

Депутаты заняты своими гаджетами 


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 06

Антон Геращенко с коллегой 

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 07

Александра Кужель здоровается с коллегой 

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 08
Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 09

Спикер Андрей Парубий и глава ГБР Роман Труба, который прибыл сегодня в Раду

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 10

Антон Геращенко, Сергей Лещенко и Игорь Луценко


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 11

Юрий Мороко из "Оппоблока" с коллегой

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 12

Игорь Кононенко и Александр Грановский из БПП

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 13
Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 14

Депутатские совещания

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 15

Спикер Андрей Парубий и первый вице-спикер Ирина Геращенко

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 16

Вадим Новинский и Наталья Королевская из "Оппоблока"


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 17

Александр Опанасенко из "Самопомочи" с коллегой


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 18

Фигурант янтарного дела Борислав Розенблат

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 19
Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 20

Андрей Тетерук и Юрий Береза


Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 21

Артур Герасимов из БПП в секторе РПЛ общается с коллегой Аленой Кошелевой

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 22

Фракция БПП - в центре Игорь Кононенко

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 23

Семен Семенченко из "Самопомочи"

Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 24
Подписанный закон о языке и Труба в парламенте, - день работы ВР 14 мая 25

Артур Герасимов и Сергей Пашинский

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