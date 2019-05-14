Мужчина снимал порнографические фото с участием 15-летней дочери, - киберполиция. ФОТО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, во время досудебного расследования работники киберполиции установили: девочка проживает в Черкасской области вместе с родителями. Начиная с 2017 года, 38-летний отец девочки, применяя физическую силу, заставлял ее раздеваться и демонстрировать половые органы. При этом мужчина фотографировал их и размещал в социальных сетях. Кроме того, в такой деятельности он также склонял и свою жену (мать девочки).

Работники Киевского управления киберполиции, совместно с следственным подразделением полиции Черкасской области, под процессуальным руководством Смелянской междугородной прокуратуры провели обыск по месту жительства семьи. По его результатам изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, документация, дополнительные носители информации и банковская карточка, которая принадлежала злоумышленнику.

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Во время предварительного осмотра изъятого, полицейские установили, что значительная часть изъятых документов считаются похищенными на территории Черкасской области. На носителях информации были выявлены фотоизображения и видеоматериалы порнографического содержания.

Вся техника направлена на экспертизу. Следствие по делу продолжается. Девушка сейчас находится под наблюдением специалистов. К делу привлечены представители Службы по делам детей, поэтому в ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшем местонахождения несовершеннолетней и роли ее родителей. Отмечается, что девушка обратилась в киберполицию, потому что в новостях слышала о подобных случаях и была уверена, что ей помогут.

По факту развращения несовершеннолетних, следователи Смоленского отдела полиции Черкасской области начали уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины.

После получения результатов всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения в растлении малолетних 38-летнему жителю Черкащины.

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