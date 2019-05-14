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14.05.19 21:08

При получении $2,5 тыс. взятки задержан работник прокуратуры Хмельницкой области, - Нацполиции. ФОТО

Работника прокуратуры задержали в Хмельницкой области. Он требовал деньги за предоставление информации о проведении определенных процессуальных мероприятий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики НПУ.

В сообщении отмечается: "Oперативниками Управления защиты экономики в Хмельницкой области Нацполиции разоблачены лица, которые организовали деятельность цеха по изготовлению и реализации одежды с нанесением логотипов известных мировых брендов. В настоящее время по данному факту продолжается досудебное расследование, в котором прокурор является процессуальным руководителем.

Следователи территориального управлением ГБР, расположенного в городе Киеве, оперативники УЗЭ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины задокументировали факт вымогательства и получения правоохранителем взятки.

За своевременное информирование организаторов подпольного цеха о проведении сотрудниками УЗЭ процессуальных мероприятий, а также дальнейшее его закрытия требовал 2500 долларов США. 

Он задержан сегодня, 14 мая, у прокуратуры Хмельницкой области. От одного из фигурантов прокурор получил 67 000 гривен".

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При получении $2,5 тыс. взятки задержан работник прокуратуры Хмельницкой области, - Нацполиции 01
При получении $2,5 тыс. взятки задержан работник прокуратуры Хмельницкой области, - Нацполиции 02

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