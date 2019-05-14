Руководство Нацгвардии готово свидетельствовать в итальянском суде по делу Маркива, - Аваков. ФОТО

Об этом министр сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи проинформировал посла Италии относительно своего присутствия на заседании суда в Павии, готовности руководства Национальной гвардии Украины дать показания по делу Маркива. Посол Италии в Украине выразил надежду, что точка зрения украинской стороны будет услышана. Украина не оставит своего солдата!", - отметил Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие Нацгвардии Украины дадут свидетельские показания на суде над нацгваредейцем Маркивым в Италии







Фото: twitter.com/AvakovArsen

Также читайте: В итальянском суде защите украинского нацгвардейца Маркива удалось доказать фейковость одного из документов, предъявленных обвинением

Напомним, украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.

Читайте также: "Маркив безосновательно обвиняется в убийстве Роккелли, который незаконно прибыл в ОРДЛО и был убит сепаратистами", - Аваков