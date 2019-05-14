Убийца байкера Слепченко сговорился с врачами больницы в Глевахе и мог выходить, его задержали в кинотеатре, - Аброськин (обновлено). ФОТО

Как пишет в Facebook замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, согласно действующему решению Дарницкого районного суда Киева Слепченко должен находиться в Киевской городской психоневрологической больницы закрытого типа в Глевахе Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник отмечает, что задержанный свободно ездил на Lexus LX, зарегистрированном на имя его сожительницы, а задержали его в Глевахе во время просмотра фильма в кинотеатре.

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"На сегодня у следствия Нацполиции очень много вопросов как к Слепченко Дмитрию, который совершил побег из специализированного лечебного учреждения закрытого типа, так и к руководству самого заведения, которое, насколько нам известно, способствовало этому неоднократно", - подчеркивает Аброськин.





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На странице Нацполиции уточняется, что в 2016 и 2017 годах в Киеве задержанный дважды совершал стрельбу.

Суд арестовал подозреваемого без права внесения залога, однако впоследствии ему диагностировали психическое заболевание и поместили в психиатрическое учреждение закрытого типа.

Полицейские установили, что мужчина вступил в сговор с врачами учреждения и систематически покидал его, возвращаясь обратно только на ночь.

"Подозреваемый является вице-чемпионом мира и призером чемпионата Европы по борьбе сумо, мастером спорта Украины по греко-римской борьбе и мастером спорта Украины международного класса по сумо. Однако он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов - был замечен в участии в рейдерских захватах предприятий, силовых акциях, "крышевании" бизнеса", - рассказал начальник Департамента стратегических расследований Роман Осуховский.

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На сайте НПУ уточняется, что решается вопрос об уведомлении о подозрении четырем лицам: задержанному - по ст. 394 УК Украины, двум врачам - за невыполнение судебного решения должностным лицом специального лечебного учреждения (ч. 2 ст. 382 УК Украины) и пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения закрытого типа (ч. 5 ст. 27, ст. 394 УК Украины). Также решается вопрос об объявлении о подозрении за пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения закрытого типа и сожительнице задержанного.

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"Кроме того, планируется назначить дополнительную экспертизу для проверки обоснованности предварительных выводов экспертов Киевского центра судебно-психиатрических экспертиз и Днепровского центра судебно-психиатрических экспертиз и проверки возможных фактов вынесения ими заведомо ложного заключения эксперта по установлению психического состояния задержанного", - отметил Роман Осуховский.

В прокуратуре Киева сообщили, что на территории Киевской психоневрологической больницы №3 изъята необходимая для расследования документация заведения и проведен детальный обыск палаты беглеца. В ходе обыска в палате обнаружен алкоголь, мобильные телефоны, другие вещи, которые запрещены для хранения в палатах пациентов специализированных лечебных учреждений. На момент осмотра палаты повреждения решеток и дверей не выявлены, что свидетельствует о содействии ему в побеге медицинских работников.

Напомним, 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе в Киеве двумя выстрелами был ранен байкер, который двигался на мотоцикле. От ранений мужчина умер, без отца остались двое детей. По факту убийства полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Позже выяснилось, что это вице-чемпион мира по борьбе сумо Дмитрий Слепченко. Он сам сдался правоохранителям.

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