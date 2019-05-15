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15.05.19 11:54

На КПВВ "Марьинка" пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, которые включены в состав Объединенных сил, совместно с пограничниками и сотрудниками СБУ изъяли крупную сумму наличных неизвестного происхождения в национальной и иностранной валюте, предназначенной для незаконного перемещения через линию разграничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на КПВВ "Марьинка" был проведен осмотр автомобиля "Шевроле Такума" под управлением жителя г. Донецка, который следовал из Донецка в г. Курахово. По результатам осмотра в автомобиле обнаружено и изъято 3 млн. 407 тыс. грн., 50,8 тыс. долларов США и 880 евро (в эквиваленте почти 4,7 млн. грн.), которые были скрыты в тайнике, специально созданном в конструкциях автомобиля. Происхождение указанных средств водитель объяснить не смог.

Сейчас принимаются меры для регистрации в ЕРДР уголовного производства по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.212 УК Украины.

На КПВВ Марьинка пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн 01
На КПВВ Марьинка пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн 02
На КПВВ Марьинка пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн 03
На КПВВ Марьинка пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн 04

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