В "Борисполе" задержали груз наркотиков весом 40 кг: на черном рынке он стоит около 1 млн долларов. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

При осмотре правоохранители обнаружили в грузе 10 кг амфетамина, 10 кг гашиша и около 20 кг героина, а также масла каннабиса.

По предварительным оценкам, стоимость такого груза на черном рынке – около 1 млн долларов.

Сейчас все обнаруженные вещества отправлены на экспертизу. Полиция начала производство по ч. 3 ст. 307 (торговля наркотиками). Теперь усилия следователей направлены на поиск тех, кто наладил контрабандный канал.

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