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15.05.19 12:19

С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простятся 17 мая в Харькове. ФОТО

Солдат, гранатометчик 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады Антон Безверхний погиб 14 мая в районе села Новозвановка на Луганщине от пули снайпера наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В пятницу, 17 мая, в городе Харьков, в 11.00 возле памятника Шевченко начнется церемония прощания с Антоном Викторовичем Безверхним (позывной Питбуль), 1994 года рождения, солдатом, гранатометчиком 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады, погиб вчера, 14 мая, в 12.00 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области от пули снайпера наемников РФ.

После прощания, в 12.30 состоится погребение погибшего военнослужащего на Аллее Славы.

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Антон Безверхний родился 24.01.1994 года. Учился в Харьковской специализированной школе-интернате "Лицей "Правоохоронець" Харьковского областного совета. Был активистом ОО "Вірне серце". В 2018 г. поступил на военную службу по контракту. На фронте получил контузию, после лечения вернулся на передовую. В феврале 2019 г. был награжден почетным нагрудным знаком начальника Генерального Штаба "За взірцевість у військовій службі".

У него остались родители и брат.

С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простятся 17 мая в Харькове 01

Антон Безверхний

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