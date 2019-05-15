"Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь": полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Департамента коммуникации Нацполиции, об этом сегодня, 15 мая, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время презентации нового вооружения.

Так, Князев отметил, что в условиях реформирования системы правоохранительных органов вопросы перевооружения ведомства являются одним из приоритетных. Поэтому совершенствование системы вооружения полицейских заключается во внедрении новых образцов оружия в их практическую деятельность.

"Сегодня Национальная полиция представляет практические шаги реформы ведомства. Мы представляем новую часть вооружения Нацполиции, на которую мы переходим", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Украина способна создавать современное эффективное вооружение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По словам главы Нацполиции, до сих пор полицейские несли службу с боевым автоматом модели Калашникова. Однако задачи Нацполиции являются правоохранительными - в отличие от задач подразделений Вооруженных Сил, которые защищают государство и противодействуют вооруженному сопротивлению. Следовательно, полицейский должен остановить правонарушителя, сохранив жизнь ему, окружающим людям, а также свою жизнь.

"Автомат Калашникова - это оружие, которое нужно солдату в армии. Он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника. Новый вид оружия имеет превентивный характер. Полицейский, который использует оружие в качестве крайней меры, должен остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а потом привлечь его к уголовной ответственности", - сказал Князев.

Также он отметил, что пистолеты-пулеметы "МР-5" используются в деятельности полиции большинства стран. В частности, такое оружие используется полицией Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Италии, а также Соединенных Штатов Америки.

"В ближайшее время все наряды Нацполиции, которые несут службу на улицах, в аэропортах, на вокзалах - будут обеспечены новым оружием - пистолетом-пулеметом" МР-5", - отметил глава Нацполиции.





Фото: сайт Найполиции