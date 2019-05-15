Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 180 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.191 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. тем, что получают бюджетное финансирование) услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных СХД, на счета которых заказчики услуг конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или полученные услуги. В дальнейшем эти средства через ряд других компаний перечислялись на счета компаний-импортеров и предприятий, реализующих товары за наличные. Последние возвращали организаторам конвертационного центра перечисленные суммы наличными и регистрировали в адрес предприятий-участников "конверта" налоговые накладные за вычетом дисконта за предоставленные услуги.

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В свою очередь, фигуранты возвращали полученную наличность компаниям-выгодоприобретателям за вознаграждение в сумме 11-12% от проконвертированной суммы.

Таким образом в течение 2018-2019 годов через компании, входящие в конвертационный центр, было проконвертировано более 180 млн грн.

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По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в их транспортных средствах, из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1,8 млн грн, печати фиктивных СХД, их финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику, мобильные телефоны и незарегистрированное огнестрельное оружие.





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Продолжается следствие.