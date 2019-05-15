Аттракцион с тюремной камерой появился в детском развлекательном центре в Хакасии. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Посетители назвали аттракцион "тюрьмой для детей".





Как пояснили представители центра, идея заключалась в том, чтобы показать детям, как выглядит полицейский участок. Администратор центра заявила, что идею привезла их руководительница из Тайланда.

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Появление аттракциона вызвало реакцию у местных жителей в социальных сетях. Пользователи отмечают, что теперь дети могут тренировать технику побега из тюрьмы, петь детский шансон и учиться правильно "заходить в хату". Комментаторы шутят, что родители смогут приводить детей в детскую тюрьму, где ребёнок будет "отбывать наказание".