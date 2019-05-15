Под машиной львовского бизнесмена сработало взрывное устройство - авто повреждено, пострадавших нет, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Львовщины.

В сообщении отмечается: "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Установлено, что в результате взрыва никто не пострадал, автомобиль "БМВ" получил повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй настоящей статьи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к совершению этого преступления. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы"

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В полиции имя владельца авто не назвали, но по данным Zaxid.net, автомобиль зарегистрирован на известного бизнесмена Олега Манзия, который является директором компании "Парус Девелопмент". Он занимается строительством и недвижимостью, владеет также компаниями "Парус сити", "Лимарко-Украина", "Укртексколор".

По данным правоохранителей, мужчина услышал взрыв во время движения, после чего вышел из машины и вызвал полицию. Где именно была заложена взрывчатка, не сообщается.





