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16.05.19 09:39

Почти 50 дел НАБУ и САП не рассматриваются судьями: "рекордное" по затягиванию уголовное производство лежит уже 25 месяцев. ИНФОГРАФИКА

Из почти 200 дел, по которым детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты или ходатайства об освобождении от уголовной ответственности в судебные инстанции, каждое четвертое производство не рассматривается по существу.

Об этом заявили 15 мая в пресс-службе НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Рекордсменом" среди уже расследованных НАБУ и САП дел, которые не спешат рассматривать судьи, является производство по факту хищения имущества государственного проектного института "Запорожгражданпроект". В течение 25 месяцев, прошедших после направления обвинительного акта в суд, не произошло даже подготовительного заседания. Ближайшие планы – июль 2019 года", – заявили в НАБУ.

В ведомстве отметили, что интервал в два-три месяца для рассмотрения судами их дел является постоянной практикой из-за загруженности судей, их отпусков или командировок.

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"По состоянию на конец апреля 2019 года большинство решений по делам от НАБУ и САП – это утверждение соглашений о признании виновности или назначения наказания, согласно которым обвиняемые не находятся в местах лишения свободы", – сообщили в НАБУ.

Почти 50 дел НАБУ и САП не рассматриваются судьями: рекордное по затягиванию уголовное производство лежит уже 25 месяцев 01
Почти 50 дел НАБУ и САП не рассматриваются судьями: рекордное по затягиванию уголовное производство лежит уже 25 месяцев 02

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