Почти 50 дел НАБУ и САП не рассматриваются судьями: "рекордное" по затягиванию уголовное производство лежит уже 25 месяцев. ИНФОГРАФИКА

Об этом заявили 15 мая в пресс-службе НАБУ, передает Цензор.НЕТ.



"Рекордсменом" среди уже расследованных НАБУ и САП дел, которые не спешат рассматривать судьи, является производство по факту хищения имущества государственного проектного института "Запорожгражданпроект". В течение 25 месяцев, прошедших после направления обвинительного акта в суд, не произошло даже подготовительного заседания. Ближайшие планы – июль 2019 года", – заявили в НАБУ.



В ведомстве отметили, что интервал в два-три месяца для рассмотрения судами их дел является постоянной практикой из-за загруженности судей, их отпусков или командировок.

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"По состоянию на конец апреля 2019 года большинство решений по делам от НАБУ и САП – это утверждение соглашений о признании виновности или назначения наказания, согласно которым обвиняемые не находятся в местах лишения свободы", – сообщили в НАБУ.



