Ликвидирован канал контрабанды героина из РФ, задержаны трое членов ОПГ, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-следственных действий задержаны трое основных членов группы - граждан Украины", - сказано в сообщении.

12 мая на границе с Российской Федерацией в пункте пропуска "Пески" в Харьковской области задержан курьер, который с сокрытием от погранично-таможенного контроля переместил около 600 граммов героина из РФ в Украину.



Фото: Госпогранслужба

15 мая в Одессе указанной межведомственной группой с привлечением пограничного спецподразделения "Дозор", задержан заказчик, который является главным организатором контрабанды и реализации наркотиков, а также реализатора-распространителя наркотических средств.

Отмечается, что задержание произошло во время получения ими очередной поставки от курьера через почтовую пересылку. При задержании преступники были вооружены огнестрельным и холодным оружием. Во время обысков у них и в их помещениях обнаружены расфасованные на дозы наркотические средства - героин и метадон, а также 3 единицы огнестрельного оружия.

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Досудебное следствие продолжается. Решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение преступной группы стало возможным благодаря слаженному сотрудничеству со следственным подразделением СБУ, прокуратурой Одесской области, пограничным спецназом "Дозор", оперативными подразделениями Восточного регионального управления ГПСУ, подразделениями по борьбе с контрабандой Таможенной службы ГФС и Департаментом противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.