Клименко, Бобровская, Шараскин, Соколов, Юрчишин: Вакарчук представил программу и 5 членов команды партии "Голос" ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук пообещал, что представит список партии "Голос" на первом съезде. "Вы видите на сцене команду. Это не первая пятерка и не списки", - сказал он.

"Когда съезд партии обнародует список вы поймете, что это будет первое изменение", - добавил Вакарчук.











Фото Олег Богачук

Согласно представленнлой Вакарчуком программы партии "Голос", Украина – это политическая нация, объединенная общими ценностями и осознанной идентичностью; Украина – это состоятельные, свободные и счастливые люди, которые живут достойно и осознают собственное достоинство; Украина – это справедливое государство, которая с одинаковым уважением относится к каждому Человеку; Украина – это демократическая страна с сильной экономикой, равными справедливыми правами и высоким международным авторитетом, которого уважают партнеры, которой гордятся граждане.

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Среди основных задач и миссии партии "Голос": новая политическая культура и инклюзивная демократия – основа развития страны, сохранение территориальной целостности Украины и возвращение оккупированных территорий, поддерживать и гарантировать необратимость европейского пути развития страны, обеспечить устойчивый рост экономики через, создать равные правила для всех, в частности максимально снизить уровень коррупции, в т. ч.: ликвидация условий для коррупции, обеспечение эффективной и независимой судебной ветви власти, перезапуск антикоррупционных органов, приумножать человеческий капитал за развитие образования и здравоохранения, сохранять украинскую идентичность, продвигать инклюзивность и толерантность в обществе, уважение к Человеку, сохранять и развивать украинскую культуру, усиливать обороноспособность из-за поддержки сильной армии и вхождения в НАТО

Также Вакарчук представил пятерку членов партии "Голос":

Юлия Клименко - имеет практический опыт в управлении крупными организациями в государственном и частном секторах. После Революции Достоинства в 2015-2016 годах работала в правительстве на должности заместителя Министра экономики – руководителя аппарата. К 2015 году 17 лет работала в частном секторе на руководящих должностях в компаниях с иностранными инвестициями.

Она является советником Президента Киевской школы экономики и занимается бизнес образованием. Была членом правления Центра Экономической Стратегии, Transparency International Украина и ГП "АМПУ".

Соломия Бобровская в 2016 году стала самым молодым главой области в Украине, возглавив Одесскую ОГА в двадцать шесть лет. В 2017 году вошла в ТОП 30 до 30 по версии издания Kyiv Post. Бобровская является соучредителем общественных инициатив " Евромайдан SOS и Помощь ГНСУ. Активистка движения "Честно. Фильтруй Раду!". Сейчас – возглавляет ГО "Украинская Основа", одним из направлений которой является проект Студии женского политического взаимодействия для женщин южной и восточной Украины. С 2002 г. – член Пласта

Имеет опыт работы, как в общественном секторе, так и на государственной службе – в Кабинете Министров (команда вице-премьер-министра), а также в Одесской ОГА - была заместителем, а впоследствии и временно исполняла обязанности Председателя Одесской ОГА 2016-2017 г.

Андрей "Богема" Шараскин - актер и режиссер, киборг. За участие в защите Донецкого аэропорта награжден орденом "За мужество" III степени и знаком отличия Президента Украины - медаль "Участник антитеррористической организации". С начала августа 2014 до января 2016 г. участник российско-украинской войны; с 2016 г. заместитель командующего Украинской добровольческой армии с общественно-политическим вопросам; с 2016 г. председатель Правления ГО "Государственная инициатива Яроша"; 2019 г. председатель Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".

Юрий Соколов - заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог, ведущий украинский ученый. Профессор кафедры кардиологии Национальной академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, заведующий отделением Интервенционной кардиологии Национального научного центра "Институт кардиологии им. академика М. Д. Стражеско" в Киеве. Почетный член Европейского общества кардиологов (F.F.S.C.), Член-корреспондент Национальной Академии медицинских наук Украины. Впервые в Украине выполнил ряд сложных кардиологических операций. Инициировал создание в Украине реперфузионных центров, где проводят бесплатное коронарное стентирование.

Ярослав Юрчишин - общественный активист, один из ведущих антикоррупционеров Украины, экс-руководитель Transparency International Украина. Длительное время был советником Председателя Верховной Рады Украины. Член Пласта с 2001 года. На протяжении двух с половиной лет (по декабрь 2018 года) был исполнительным директором Transparency International Украина. Является соавтором антикоррупционной реформы в Украине. Вместе с другими активистами добился создания антикоррупционного суда. Два года был менеджером по адвокации коалиции общественных организаций Реанимационный Пакет Реформ.

В 2014 – советник Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Член Совета общественного контроля при НАБУ (2016-2017). Член конкурсной комиссии по избранию прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры. Член конкурсной комиссии по избранию главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.