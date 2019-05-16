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16.05.19 13:43

"Евробляхеры" пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 мая, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрацией.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Митингующие требуют от парламентариев принятия законов, которые устанавливают доступные условия растаможки автомобилей. В частности, продлить льготный период растаможки, а также отсрочить введение штрафов за нерастаможку.

В частности, сегодня парламент может рассмотреть законопроект об отсрочке введения штрафов за нерастаможку автомобилей на европейской регистрации.

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Тем временем, между митингующими и полицией произошла потасовка. Один из автомобилей на еврономерах остановился на проезжей части ул.Грушевского, тем самым затруднив движение по автодороге. Владелец автомобиля включил аварийные сигналы и открыл капот своей машины. Полицейские окружили данный автомобиль. В итоге между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка. 

В данный момент полицейские окружили автомобиль, возле которого произошла стычка. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты. На проезжей части лежит нож.

Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 01
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 02
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 03
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 04

Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 05
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 06
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 07
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 08
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 09
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 10
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 11
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 12
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 13
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 14
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 15
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 16

Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 17
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 18
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 19
Евробляхеры пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану 20

Фото: Цензор.НЕТ

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