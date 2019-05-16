Зеленский передал волонтерам перископ, подаренный Линкявичюсом от граждан Литвы: "Чтобы сохранял жизни украинских военных". ФОТО

Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

Так, Линкявичюс подарил перископ с пожеланием: "Пусть он поможет кому-то из украинских военных сохранить жизнь".

"Кто не знает - подобный перископ очень большое подспорье на фронте. Он дает прекрасную возможность нашим военным абсолютно безопасно для себя наблюдать за противником из блиндажа или укрытия, при этом не давая никакого шанса быть обнаруженным снайперами. За время войны, перископы сохранили жизнь многим и многим военным", - отметил Мысягин.

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По словам волонтера, "Зеленский уже передал перископ нашей команде. В ближайшей поездке на передовую мы передадим его в одно из боевых подразделений ВСУ".



