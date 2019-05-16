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16.05.19 14:37

Более полутысячи рыбаков на лодках перекрывали Дунай в Одесской области. ФОТОрепортаж

В Одесской области в городе Вилково пикетировали около полутысячи рыбаков, перекрыв своими лодками реку Дунай. Они требовали увеличить квоты на вылов дунайской сельди.

Об этом сообщает "Громадське радіо", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ловля дунайской сельди - главный промысел в Вилково. Эту рыбу продают по всей Украине, а также экспортируют.

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По словам участников акции протеста, Государственное агентство рыбного хозяйства запретило им ловить дунайскую сельдь, поскольку якобы исчерпаны все квоты на ее вылов. Речь идет о 400 тоннах.

Рыбаки же утверждают: в этом году у дунайской сельди был хороший нерест, и этой рыбы много. Кроме того, они отмечают, что браконьеры и рыбаки из Румынии ловят сельдь беспрепятственно.

Более полутысячи рыбаков на лодках перекрывали Дунай в Одесской области 02

Украинские рыбаки видят в запрете желание чиновников получить взятки. Еще одна версия - лоббирование таким образом импорта сельди из Норвегии, которая является главным конкурентом дунайской.

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Акция длилась 15 минут. Впрочем, рыбаки заявили: если им не пойдут на уступки, они сделают такую ​​акцию бессрочной.

Как сообщает издание, на акцию никто из представителей городской власти или областной не пришел. Не было на ней и представителей Госагентсва рыбного хозяйства.

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