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16.05.19 15:12

Пятеро немецких активистов залезли в строящийся газопровод Eugal, протестуя против "Северного потока-2". ФОТО

В Германии активисты оригинально выразили протест против строительства "Северного потока-2".

Об этом пишет немецкое издание Focus, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

Они проникли в участок трубопровода Eugal и развернули там плакаты с надписями "Остановить Северный поток-2". Цель протеста — затормозить реализацию проекта, обратить внимание на его экологическую составляющую и подчеркнуть влияние природного газа на климат.

Это произошло в городе Врангельсбург (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) недалеко от Грайфсвальда. По словам немецкой полиции в трубу диаметром около 1,4 метра залезло пять человек.

Пятеро немецких активистов залезли в строящийся газопровод Eugal, протестуя против Северного потока-2 01
Пятеро немецких активистов залезли в строящийся газопровод Eugal, протестуя против Северного потока-2 02

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Пятеро немецких активистов залезли в строящийся газопровод Eugal, протестуя против Северного потока-2 03
Пятеро немецких активистов залезли в строящийся газопровод Eugal, протестуя против Северного потока-2 04

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Так называемый трубопровод Eugal, в который залезли активисты, будет транспортировать российский газ, который будет поступать по "Северному потоку-2", из балтийского города Грайфсвальд до чешской границы. Известно, что в Врангельсбургу проложено уже около 1,5 км газопровода Eugal.

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