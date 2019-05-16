Союз ветеранов АТО обеспечит постоянное дежурство возле палатки "Все для победы" в Харькове, которую хотят снести. ФОТО

Об этом сообщила в Facebook местный активист Екатерина Яресько, передает Цензор.НЕТ.

"Союз ветеранов АТО установил рядом с нашей волонтерской палаткой свою ветеранскую и заявил об обеспечении постоянного дежурства. На площади Свободы в Харькове теперь будет палаточный городок", - отметила она.

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Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе. На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.