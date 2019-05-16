Украинский воин Василий Джус погиб на Донбассе 16 мая. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальную Фейсбук-страницу 79-й ОДШБр.

16 мая на Приазовском направлении, от смертельного осколочного ранения, полученного в результате минометного обстрела наших позиций, погиб Василий Богданович Джус, уроженец Ивано-Франковской области, прапорщик, наводчик 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В сообщении отмечается: ""Мы потеряли опытного и искусного воина, верного товарища, всегда подставлял плечо, наравне со всеми защищал наши рубежи.

Командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины и военной части с глубокой скорбью выражают соболезнования матери погибшего защитника Украины.

Спи спокойно, друг ...Наше общее дело будет продолжено! Вечная Слава и память Герою! "- говорится в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.