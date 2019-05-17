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17.05.19 01:03

Учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На Черниговщине на базе общевойскового полигона оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ начались тактические учения с боевой стрельбой подразделений артиллерии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны 01

Войсками в течение 3 дней, как днем ​​так и ночью, будут отработаны тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя. Отдельными задачами определяется: преодоление водной преграды, ведение разведки разными способами и ведения контрбатарейной борьбы.

Учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны 02

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Учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны 03

Также будут отработаны вопросы по выявлению и уничтожению подразделений противника с применением огневых контуров, которые были удачно апробированы в прошлом году в районе проведения операции Объединенных сил.

Учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны 04
Учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой проходят на Черниговщине, - Минобороны 05

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Кроме артиллерийских подразделений к участию в учениях будут привлечены разведывательные подразделения и подразделения оперативного обеспечения.

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