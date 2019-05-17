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17.05.19 09:05

Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги. ФОТОрепортаж

17 мая неизвестные взорвали банкомат "ПриватБанка" в магазине "Світанок", который находится в Подгородном на улице Партизанской. По информации из собственных источников удалось выяснить, что неизвестные похитили кассеты, в которых хранились деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Взрыв прогремел около 2:00. 

Известно, что происшествие обошлось без человеческих жертв, хотя, судя по табличке на магазине, "Світанок" работает круглосуточно. Сотрудники магазина не стали обсуждать случившееся.

Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги 01

Какую сумму похитили из банкомата, пока неизвестно. После взрыва в магазине разбиты окна, повреждены витрины и потолок.

На месте работают следователи, а также сотрудники охранных фирм. Они осматривают место происшествия, чтобы установить личности преступников в кратчайшие сроки.

Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги 02

В деталях случившегося будут разбираться правоохранители. Напомним, что несколько дней назад на улице Передовой также взорвали банкомат "ПриватБанка". Также сообщалось, что 23 апреля из магазина вынесли терминал iBox и украли все деньги.

Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги 03
Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги 04
Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги 05
Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка под Днепром и украли деньги 06
Фото: Информатор

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