Прокуроры просят суд назначить Аллерову арест на 60 суток с возможностью залога 11 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокуроры просят суд назначить Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокуроры отмечают, что существует риск сокрытия Аллерова от органов суда.

По словам прокуроров, которые ссылаются на данные миграционной службы, дочь Юрия Аллерова Екатерина Пустынникова, имеет двойное гражданство: Украины и РФ.

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Прокуроры отметили, что она больше времени проживает на территории РФ, чем Украины.

Прокуроры сообщили, что детективы НАБУ допросили дочь, которая подтвердила, что кроме гражданства Украины имеет гражданство РФ.

Кроме того, по данным миграционной службы, жена Аллерова также часто посещает РФ.

Это, по мнению прокуроров, вызывает беспокойство, поскольку Россия - страна-агрессор.

Также прокуроры считают, что Аллеров может уничтожить или скрыть доказательства своей вины, влиять на свидетелей и препятствовать уголовному производству.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.