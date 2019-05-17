Защита Аллерова просит суд не арестовывать его: Дом на Печерске еще не введен в эксплуатацию, а на Бориспольской уже живут военные. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Адвокат экс-главы Нацгвардии Юрия Аллерова Мороз отмечает, что на это время дом на Печерске, 50 квартир в котором поменяли на 70 на окраине города, на улице Бориспольськой, еще не введен в эксплуатацию. А в доме на ул. Бориспольской уже живут военные.

Адвокат Мороз также считает, что связывание Аллерова с РФ бессмысленно, потому что на него в России открыты два уголовных производства.

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Он также уверил, что дочка Аллерова, Екатерина Пустынникова, не имеет гражданства РФ, так как вышла из него. Соответствующую декларацию о выходе она подавала в миграционную службу.

Мороз пояснил, что дочка Аллерова ездила в РФ поскольку вышла замуж за гражданина РФ и в России находится ее ребенок.

Адвокаты просят не связанную с содержанием под стражей меру пресечения.

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Адвокат Мороз отметил, что у Аллерова нет много имущества, поэтому, залог просит минимальный для его категории - до 300 прожиточных минимумов.

Сам Аллеров отрицает выдвиннутые ему обвинения. Он выразил сожаление, что новосозданный орган НАБУ действует против него.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.