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17.05.19 12:45

Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

16 мая на территории Новоград-Волынского и Емильчинского районов Житомирской области прошел ураган.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ГСЧС.

Вследствие непогоды в селах Пилиповичи, Городище и Анета Новоград-Волынского района полностью повреждены кровли 8 жилых домов и частично повреждены крыши еще в 41 доме и хозяйственных постройках. К тому же, проведены аварийные работы по уборке 3 поваленных деревьев, упавших на проезжую часть дорог, которые повредили линии электропередач.

Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС 01

А в населенных пунктах Березинки и Адамовое Емильчинского района частично разрушены крыши около 20 жилых домов и сооружений. В местной ООШ с. Березинки сорваны с крыши 20 листов шифера. Погибших и пострадавших нет.

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Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС 02

Также спасателями проводятся аварийные работы по откачке грунтовых вод с приусадебных участков и дворов в частном секторе пгт Городница Новоград-Волынского района и с. Ковалева Олевского района, где в целом откачено более 322 куб. м воды.

Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС 03

В целом по области по состоянию на 6:00 17 мая в результате ухудшения погодных условий отключены от электроснабжения 9 воздушных линий по 10 кВ, 182 трансформаторные подстанции и 35 населенных пунктов в Новоград-Волынском, Емильчинском и Олевском районах области.

Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС 04
Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС 05
Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС 06
Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС 07
Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС 08
Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС 09
Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС 10
Фото: пресс-служба ГСЧС

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