"Мохов, cука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав у Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - переписка нардепа от БПП Лубинца с его командой в округе. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ публикует фото соответствующей переписки нардепа.

В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады нардеп (БПП) Дмитрий Лубинец получил сообщения от пользователя "КС Вервейко Иван Дмитриевич".

"Мохов cука вмніс три ухвали по виїмці документів двк (дільнича виборча комісія. - Ред.) з архіву Києва Волновахи та Констянтинівки. Шевченко каже будуть робити виїмку бо його шеф дрюкаєт. Я закинув йому, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - говорится в сообщениях, присланных Лубинцу.

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Стоит отметить, что Дмитрий Лубинец избран в Раду по округу №60 в Донецкой области с центром в Волновахе. Вервейко Иван Дмитриевич указан на сайте Лубинца как член его команды в Волновахе - "Специалист по экономике предприятия". В его обязанности входит "выполнение поручений народного депутата Украины по связям с органами власти всех уровней Волновахского района, правоохранительными органами и ВСУ".

Отметим, что Мохов Евгений Иванович является главой Волновахского районного суда Донецкой области.

Также нардеп Лубинец общается с абонентами подписанными: "Виталий Барабаш" (Отметим, что Виталий Барабаш - главой донецкой областной организации Социалистической партии Украины (Кива), а также советником Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины), "КС Дмитрий Такаджи" (Отметим, Дмитрий Такаджи является главой Волновахской РГА), "КС Александр Иванович Куць" (Отметим, Куць Александр Иванович является главой Донецкой ОВГА).

Дмитрий Лубинец просматривает сообщения на своем смартфоне.





Фото: Цензор.НЕТ