С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео: В Харькове прощаются с украинским воином Антоном Безверхним, UA: Харків



Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео: Интервью с украинским воином Антоном Безверхним на передовой, 4.5.0 UA

Сегодня, 17 мая, в городе Харьков состоялось прощание с Антоном Викторовичем Безверхним (позывной Питбуль), 1994 года рождения, солдатом, гранатометчиком 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады, который погиб 14 мая в 12.00 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области от пули снайпера наемников РФ.

Антон Безверхний родился 24.01.1994 года. Учился в Харьковской специализированной школе-интернате "Лицей "Правоохоронець" Харьковского областного совета. Был активистом ОО "Вірне серце". В 2018 году поступил на военную службу по контракту. На фронте получил контузию, после лечения вернулся на передовую. В феврале 2019 года был награжден почетным нагрудным знаком начальника Генерального Штаба "За взірцевість у військовій службі".

У него остались мать и брат.

Антон Безверхний































Фото: Leonid Logvynenko, Объектив.