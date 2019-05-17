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17.05.19 14:23

С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Солдат, гранатометчик 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады Антон Безверхний погиб 14 мая в районе села Новозвановка на Луганщине от пули снайпера наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео: В Харькове прощаются с украинским воином Антоном Безверхним, UA: Харків

Видео: Интервью с украинским воином Антоном Безверхним на передовой, 4.5.0 UA

Сегодня, 17 мая, в городе Харьков состоялось прощание с Антоном Викторовичем Безверхним (позывной Питбуль), 1994 года рождения, солдатом, гранатометчиком 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады, который погиб 14 мая в 12.00 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области от пули снайпера наемников РФ.

Антон Безверхний родился 24.01.1994 года. Учился в Харьковской специализированной школе-интернате "Лицей "Правоохоронець" Харьковского областного совета. Был активистом ОО "Вірне серце". В 2018 году поступил на военную службу по контракту. На фронте получил контузию, после лечения вернулся на передовую. В феврале 2019 года был награжден почетным нагрудным знаком начальника Генерального Штаба "За взірцевість у військовій службі".

У него остались мать и брат.

С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 01

Антон Безверхний

С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 02
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 03
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 04
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 05
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 06
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 07
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 08
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 09
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 10
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 11
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 12
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 13
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 14
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 15
С воином 54-й ОМБр Антоном Безверхним, погибшим на Донбассе, простились в Харькове 16

Фото: Leonid LogvynenkoОбъектив

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