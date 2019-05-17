На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что на Киевщине на территории бывшего асфальтового завода работает подпольный цех, в котором изготавливают спирт и фальсифицированные ликероводочные изделия из недоброкачественного сырья.





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По результатам санкционированных обысков, проведенных на территории бывшего завода, а также по месту жительства организатора незаконной деятельности и в его автомобиле, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение оборудование для массового производства фальсифицированной продукции, почти 6,4 тыс. литров готового фальсификата, 800 литров спирта, разлитого в пластиковую тару, 10,6 тыс. пачек сигарет и автомобиль, который использовался фигурантами.

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Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 2,5 млн грн.

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Продолжается следствие.