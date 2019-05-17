Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
17.05.19 16:49

На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли работу незаконного производства спирта и ликероводочных изделий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что на Киевщине на территории бывшего асфальтового завода работает подпольный цех, в котором изготавливают спирт и фальсифицированные ликероводочные изделия из недоброкачественного сырья.

На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров 02
На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров 03

Смотрите: На Тернопольщине налоговики изъяли из незаконного оборота спирт и поддельный алкоголь стоимостью 1 млн грн. ФОТО

На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров 04
На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров 05
На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров 06

По результатам санкционированных обысков, проведенных на территории бывшего завода, а также по месту жительства организатора незаконной деятельности и в его автомобиле, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение оборудование для массового производства фальсифицированной продукции, почти 6,4 тыс. литров готового фальсификата, 800 литров спирта, разлитого в пластиковую тару, 10,6 тыс. пачек сигарет и автомобиль, который использовался фигурантами.

Смотрите также: На Днепропетровщине налоговиками ликвидирован подпольный цех по производству фальсифицированной водки и коньяка. ФОТОрепортаж

На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров 07
На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров 08
На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров 09

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Налоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн. ФОТО

На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров 10
На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров 11
На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров 12
На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров 13

Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 2,5 млн грн.

Читайте: Налоговой милицией Киевской области обеспечено возмещение в бюджет 3,8 млн грн неуплаченного НДС

Продолжается следствие.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100