Итальянские прокуроры используют против Маркива фиктивное письмо якобы от Нацгвардии, - Аваков. ФОТО

Об этом заявил во время визита в Италию министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

Для того, чтобы опровергнуть это, в суде города Павия показания дал заместитель командира-начальник штаба в/ч 3066 полковник Константин Рихтик. Впервые документ якобы от его имени в адрес экс-командующего НГУ Юрия Аллерова с многочисленными ошибками появился еще в прошлом году на пропагандистском российском сайте "Русская весна".

По мнению авторов фальшивки, это письмо должно дискредитировать перед итальянским правосудием показания украинских свидетелей – военнослужащих Нацгвардии Украины.

Это очередное проявление гибридной войны со стороны Кремля, к которой Европа еще не привыкла, заявил министр внутренних дел Украины.

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"В суду предоставлено фейковое письмо с российской пропагандистского ресурса якобы Национальной гвардии Украины. Вы еще не привыкли к этому, вам надо понять, что это обычное дело в нашей гибридной войне. Это не шутки – это война", – заявил Арсен Аваков итальянским журналистам в перерыве судебного заседания.

Арсен Аваков отметил, что он пообщался с задержанным Виталием Маркивым.

"С разрешения суда я пообщался с Виталием, он в хорошем настроении. Сказал, что служил и будет служить Украине. ... Сегодня здесь исполняющий обязанности командующего НГУ и четыре гвардейца, они предоставляют исчерпывающие показания, которые полностью опровергают слова прокурора. Мы очень рассчитываем, что нас услышат", – сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что защита Маркива настаивает на том, чтобы сторона обвинения приехала на место происшествия в Славянск и сама убедилась в абсурдности обвинений в адрес нашего солдата. МВД Украины готово содействовать итальянским правоохранительным органам в этом и обеспечить проведение таких следственных действий

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Министр напомнил, что во время активной фазы боевых действий на востоке Украины итальянское посольство официально предупредило своих граждан об опасности поездок в Донбасс. Но погибший журналист Андреа Роккелли поехал в самое пекло, на сторону боевиков – русских террористов группы Гиркина.

Напомним, руководство МВД и НГУ сегодня, 17 мая, дает показания в защиту гвардейца Виталия Маркива, которого в Италии судя по обвинению в убийстве итальянского журналиста.

Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 г. по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли 24 мая 2014 г. во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами И.Гиркина в городе Славянск Донецкой области. Защита подсудимого отвергает все обвинения и настаивает на невиновности украинского военнослужащего.

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