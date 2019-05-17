На КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали наркокурьера из оккупированного Донецка. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По прибытию на контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" автомобиля "Рено" под управлением 28-летнего гражданина Украины, жителя оккупированного Донецка, относительно которого пограничные наряды уже владели оперативной информацией, транспортное средство вывели из общего потока и провели углубленный осмотр.

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Среди личных вещей, в корпусе карманного фонарика, был обнаружен пакетик с белым веществом (по внешним признаками амфетамин) весом около 25 грамм и пакетик с белым кристаллическим веществом (по внешним признакам метамфетамин) весом около 5 грамм.

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По данному факту оперативными сотрудниками Госпогранслужбы направлено уведомление в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 307 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).