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17.05.19 19:44

Налоговики ликвидировали нелегальное производство горючего на Луганщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники оперативных подразделений налоговой милиции, в том числе которые привлечены к ООС, под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил выявили и пресекли незаконное производство горючего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали нелегальное производство горючего на Луганщине 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 УК Украины были разоблачены лица, организовавшие так называемую "переработку" нефтепродуктов путем их смешивания с добавками с помощью специального оборудования. Полученные таким образом низкокачественные бензин и дизельное топливо хранили на территории Луганской области по месту производства. Реализовывали указанное топливо через сеть местных АЗС.

Налоговики ликвидировали нелегальное производство горючего на Луганщине 02

Налоговики ликвидировали нелегальное производство горючего на Луганщине 03

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Налоговики ликвидировали нелегальное производство горючего на Луганщине 04

По результатам санкционированных обысков, проведенных по местам производства, хранения и реализации ГСМ, а также по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъято 55 тыс. литров горюче-смазочных материалов, оборудование для незаконного производства, 2 грузовых автомобиля, черновые записи, бухгалтерские и другие документы.

Налоговики ликвидировали нелегальное производство горючего на Луганщине 05

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Налоговики ликвидировали нелегальное производство горючего на Луганщине 06

Всего изъято ТМЦ стоимостью более 2 млн грн.

Налоговики ликвидировали нелегальное производство горючего на Луганщине 07

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Ведется следствие, в рамках которого проверяется версия похищения военного имущества.

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