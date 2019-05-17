Налоговики изъяли у жителя Одесчины контрабандных сигарет иностранного производства на 22 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1, 2, 3 ст. 204 и ч. 1 ст. 199 УК Украины проведены обыски земельного участка, на котором расположен ТІР-Паркинг.

Во время обыска территории обнаружен грузовой автомобиль с полуприцепом, загруженный табачными изделиями без марок акцизного налога. Установлено, что транспортное средство принадлежит гражданину Украины, который осуществлял незаконное хранение и транспортировку сигарет иностранного производства без акцизных марок, которые были ввезены на территорию Украины вне таможенного контроля.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 590 тыс. пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога Украины общей ориентировочной стоимостью почти 22 млн грн, а также грузовой автомобиль с полуприцепом, который использовался для их перевозки.





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Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет более 23 млн грн.

Постановлением суда на изъятое имущество наложен арест.