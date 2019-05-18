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18.05.19 10:11

Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками управления контроля за оборотом подакцизных товаров ГУ ГФС в Киевской области и сотрудниками Нацполиции ликвидировали подпольное производство алкоголя и изъяли крупную партию фальсификата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 190 УК Украины было установлено, что на территории области функционирует подпольный цех, в котором изготавливают, разливают и фасуют недоброкачественные спиртосодержащие ликероводочные изделия.

Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 02
Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 03
Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 04

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Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 05

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 8 124 литра фальсификата в коробках типа "Бег-ин-бокс", подделанного под известные торговые марки, общей стоимостью более 1,8 млн грн, и оборудование для незаконного производства.

Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 06
Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 07
Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 08

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Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 09
Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 10
Налоговиками на Киевщине ликвидировано подпольное производство алкоголя, изъяли фальсификата на 1,8 млн грн 11

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Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет почти 2,4 млн грн.

Продолжается следствие.

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