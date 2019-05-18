Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе "Айдара", при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера неизвестный мужчина в отделении Приватбанка в Старобельске предоставил работникам банка паспорт с имеющимися признаками подделки, но когда работники банка вызвали полицию, он подорвал гранату. От тяжелых ранений мужчина погиб на месте, также получили нетяжелые ранения и травмы полицейский, три работника банка и три посетителя.

В ходе проведенных мероприятий личность погибшего установлена ​​- это житель Луганщины, 1966 г.р. В 2014-2015 гг он участвовал в АТО в составе батальона "Айдар", ранее задерживался по подозрению в похищении человека", - написал Аброськин.

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По адресу проживания погибшего полицейские изъяли оружие и гранаты, и уже сегодня у его близкого знакомого был изъят целый арсенал оружия.

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Напоминаем, 17 мая на Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате.