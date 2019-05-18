Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи. ФОТОрепортаж

Первая из них должна пройти уже на следующей неделе (эндоваскулярная эмболизация гонадных вен), сообщает Цензор.НЕТ. На ее проведение не хватает 20 тысяч гривен.

Диагноз: Синдром тазового венозного полнокровия. Коагулопатия.

Реквизиты: 5168 7427 0403 8516 (Запічна Євгенія Петрівна).

Евгения Запичная - жена Максима Запичного, позывной Шерлок, сапера, служившего в 91-м отдельном полку оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины, был ранен в боях за Донецкий аэропорт. Евгения помогала в военных госпиталях Полтавы и Харькова, бывала на передовой. Пара воспитывает двух детей.

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