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18.05.19 20:50

Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи. ФОТОрепортаж

Две дорогостоящие операции Евгении Запичной проведут в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова.

Первая из них должна пройти уже на следующей неделе (эндоваскулярная эмболизация гонадных вен), сообщает Цензор.НЕТ. На ее проведение не хватает 20 тысяч гривен.

Диагноз: Синдром тазового венозного полнокровия. Коагулопатия.

Реквизиты: 5168 7427 0403 8516 (Запічна Євгенія Петрівна).

Евгения Запичная - жена Максима Запичного, позывной Шерлок, сапера, служившего в 91-м отдельном полку оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины, был ранен в боях за Донецкий аэропорт. Евгения помогала в военных госпиталях Полтавы и Харькова, бывала на передовой. Пара воспитывает двух детей.

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Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 01
Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 02
Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 03

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Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 04
Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 05
Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 06
Жена киборга Шерлока, волонтер Евгения Запичная нуждается в помощи 07

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