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18.05.19 21:09

На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности состоялся траурный митинг, посвященный памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

18 мая исполняется 75 лет с момента депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины - Крыма. В этот день Украина и мир отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа.

На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 01
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 02
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 03

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На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 04
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 05
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 06
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 07
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 08
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 09

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По официальным данным, в 1944 году были депортированы 183 тыс. крымских татар. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых болезней, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений умерли до 46% депортированных. Период запрета возвращаться на родину в Крым продолжался до 1989 года.

На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 10

На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 11
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 12
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 13
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 14
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 15
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 16
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 17

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На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 19
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 20

В ноября 2015 года Верховная Рада Украины также признала депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом коренного народа Крыма.

,,На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 21
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 22
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 23
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 24
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 25

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На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 26
На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 27

Фотои видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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