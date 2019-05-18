Полиция задержала жителя Энергодара, подозреваемого в жестоком убийстве ветерана АТО Евгения Бабанского. ФОТО

В больнице он впал в кому, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Верже".

Врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшего, готовили к сложной операции, для чего вызвали хирургов из Запорожья, однако 18 мая утром он скончался.

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По информации пресс-службы ГУНП Запорожской области, вечером 15 мая между погибшим и 30-летним жителем Энергодара возникла драка.

18 мая полиция задержала подозреваемого. В отношении него начато расследование по ч.2 ст. 121 УК "Умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть". Санкция статьи - от 7 до 10 лет лишения свободы.

Причины и обстоятельства ссоры не разглашаются в связи с тайной следствия.

Евгений Бабанский был заместителем главы общественной организации "Захисники України".

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