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19.05.19 11:17

На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления ГФС в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований совместно с управлением защиты экономики и управления Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратурой задокументировали факт вымогательства средств ревизором-инспектором главного управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"Главный инспектор-ревизор требовал и получил 15 тыс. грн от предпринимателя за неналожение на него штрафных санкций и непривлечение к ответственности за нарушение требований трудового законодательства, в частности использование труда неоформленных работников. Отметим, что за каждого неоформленного работника на работодателя могут наложить штраф в более 125 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления ГФС в Хмельницкой области 01
На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления ГФС в Хмельницкой области 02
На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления ГФС в Хмельницкой области 03
На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления ГФС в Хмельницкой области 04
На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления ГФС в Хмельницкой области 05

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