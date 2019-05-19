Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Представители семей Героев Небесной Сотни и активисты заявили о невозможность надлежащего завершения следственных действий по делам преступлений Революции Достоинства в случае продолжения строительных работ на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Они призвали приостановить работы, убрать забор, восстановить брусчатку и внести изменения в проект мемориала.
"Это место проведения следственных действий, это место преступления, его нельзя менять до завершения следственных действий. Нельзя менять - это значит, что нельзя пилить деревья, нельзя устанавливать заборы, нельзя снимать брусчатку, то есть все эти моменты не могут иметь место. Кроме этого, в 2014 году этой местности был присвоен статус памятника истории. Этот статус также защищает это место от изменений. То есть уничтожение памятника - это тоже уголовное преступление", - заявила адвокат семей погибших и пострадавших на Майдане Евгения Закревская.
После брифинга его участники огородили ограничительной лентой часть улицы от аллеи Героев Небесной Сотни к гостинице "Украина". Активисты становили таблички с указанием, что аллея Героев Небесной Сотни является историческим памятником, а также с надписями "Проводятся следственные действия", "Место преступления. Запрещено менять обстановку", "Место преступления. Запрещено устанавливать заборы", "Уничтожение места преступления карается законом", "Место преступления. Запрещено проводить строительные работы".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ