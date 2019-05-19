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19.05.19 18:50

Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве представители семей погибших, активисты и правозащитники провели брифинг, на котором выступили против разрушения улицы Институтской ради строительства мемориального комплекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Представители семей Героев Небесной Сотни и активисты заявили о невозможность надлежащего завершения следственных действий по делам преступлений Революции Достоинства в случае продолжения строительных работ на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Они призвали приостановить работы, убрать забор, восстановить брусчатку и внести изменения в проект мемориала.

Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 01
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 02

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Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 03

"Это место проведения следственных действий, это место преступления, его нельзя менять до завершения следственных действий. Нельзя менять - это значит, что нельзя пилить деревья, нельзя устанавливать заборы, нельзя снимать брусчатку, то есть все эти моменты не могут иметь место. Кроме этого, в 2014 году этой местности был присвоен статус памятника истории. Этот статус также защищает это место от изменений. То есть уничтожение памятника - это тоже уголовное преступление", - заявила адвокат семей погибших и пострадавших на Майдане Евгения Закревская.

После брифинга его участники огородили ограничительной лентой часть улицы от аллеи Героев Небесной Сотни к гостинице "Украина". Активисты становили таблички с указанием, что аллея Героев Небесной Сотни является историческим памятником, а также с надписями "Проводятся следственные действия", "Место преступления. Запрещено менять обстановку", "Место преступления. Запрещено устанавливать заборы", "Уничтожение места преступления карается законом", "Место преступления. Запрещено проводить строительные работы".

Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 04
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 05
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 06

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Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 07
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 08
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 09

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Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 10
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 11
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 12

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Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 13

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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