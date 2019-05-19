Боец 93-й ОМБр Андрей Федоров, получивший тяжелое ранение на Донбассе, умер в больнице Днепра. ФОТО

О смерти военнослужащего на своей facebook-странице сообщила общественная организация "Учасники бойових дій АТО Солонянського району", информирует Цензор.НЕТ.
Прощание с Андреем Федоровым состоится завтра, 20 мая, в 13:00 по адресу: пгт Соленое, ул. Зинченко, 17/3.
Андрей Николаевич Федоров родился в 1980 году, жил в поселке городского типа Соленое Днепропетровской области, служил в 93-й отдельной бригаде. Получил сверхтяжелое ранение в районе Авдеевки Донецкой области и в критическом состоянии был санавиацией доставлен в Днепр.