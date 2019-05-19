Утверждены эмблема и флаг Госбюро расследований. ФОТО

Соответствующий указ №292/2019 от 19 мая обнародован на сайте главы государства, пишет Цензор.НЕТ.

Эмблема Государственного бюро расследований - темно-синий пятисторонний щит с серебряной каймой. В центре щита размещены серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, вдоль которых - удлиненные серебряные параллелограммы. В нижней части щита - надпись "ДБР" серебряными буквами.

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Флаг Государственного бюро расследований - прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища изображен серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, вдоль которых - удлиненные серебряные параллелограммы. Высота изображения шестиугольника составляет 1/2 ширины полотнища. Стороны полотнища флага идентичны.

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