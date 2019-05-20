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20.05.19 07:38

Двух таможенников поймали на систематических взятках на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Управления СБ Украины во Львовской области разоблачили во взяточничестве работников таможенного поста "Угрынив".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ во Львовской области в Facebook.

Как установили оперативники спецслужбы, таможенники систематически требовали деньги с граждан за несоздание искусственных препятствий при перемещении товаров через границу.

Двух таможенников поймали на систематических взятках на Львовщине, - СБУ 01

Так, сотрудники СБУ задержали двух таможенников после получения ими неправомерной выгоды в шесть тысяч гривен от очередного предпринимателя. Также во время обыска правоохранители изъяли у работников таможенного поста более ста тысяч гривен наличными.

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Отмечается, что операция по задержанию проводилась совместно со следователями ГБР с привлечением отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Львовской таможни ГФС под процессуальным руководством ГПУ.

Двух таможенников поймали на систематических взятках на Львовщине, - СБУ 02

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщении взяточникам о подозрении и избрание им меры пресечения.

Двух таможенников поймали на систематических взятках на Львовщине, - СБУ 03
Фото: пресс-служба СБУ

Также правоохранители проверяют других работников таможенного поста "Угрынив" на причастность к противоправной деятельности.

Двух таможенников поймали на систематических взятках на Львовщине, - СБУ 04

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