На АЗС в Житомире произошел пожар: травмированы три человека, огнем уничтожены четыре автомобиля. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Сообщение о пожаре на АЗС в Житомирский отдел полиции поступило около 13:30 19 мая.

По предварительным данным, возгорание одного из подземных резервуаров с газом "пропан" могло возникнуть во время проведения технических работ по обслуживанию газозаправочного оборудования.

В результате пожара термические ожоги получили три человека из числа работников сервисного предприятия - киевлянин, 1972 г.р., и двое жителей Черкасской области, 1962 г.р. Двое из мужчин были госпитализированы в ожоговый центр. Третьему была оказана необходимая медицинская помощь без госпитализации.

Огнем также уничтожена конструкция АЗС и 4 легковых автомобиля, которые находились на ее территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшую неделю огонь унес жизни 27 жителей Украины, на водных объектах погибли 14 человек, - ГСЧС

На месте происшествия работали спасатели, следственно-оперативные группы областного ГУНП и Житомирского отдела полиции и патрульные.

Предварительная правовая квалификация события - ст. 267 (Нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и причины, которые привели к пожару, устанавливаются в рамках начатого досудебного расследования.





Фото: отдел коммуникации полиции в Житомирской области