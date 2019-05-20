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20.05.19 09:15

На АЗС в Житомире произошел пожар: травмированы три человека, огнем уничтожены четыре автомобиля. ФОТОрепортаж

В результате пожара на АЗС по ул. Восточной в Житомире медицинская помощь понадобилась трем мужчинам, огнем уничтожена конструкция заправки и 4 легковых автомобиля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Сообщение о пожаре на АЗС в Житомирский отдел полиции поступило около 13:30 19 мая.  

На АЗС в Житомире произошел пожар: травмированы три человека, огнем уничтожены четыре автомобиля 01

По предварительным данным, возгорание одного из подземных резервуаров с газом "пропан" могло возникнуть во время проведения технических работ по обслуживанию газозаправочного оборудования.

На АЗС в Житомире произошел пожар: травмированы три человека, огнем уничтожены четыре автомобиля 02

В результате пожара термические ожоги получили три человека из числа работников сервисного предприятия - киевлянин, 1972 г.р., и двое жителей Черкасской области, 1962 г.р. Двое из мужчин были госпитализированы в ожоговый центр. Третьему была оказана необходимая медицинская помощь без госпитализации. 

На АЗС в Житомире произошел пожар: травмированы три человека, огнем уничтожены четыре автомобиля 03

Огнем также уничтожена конструкция АЗС и 4 легковых автомобиля, которые находились на ее территории.

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На месте происшествия работали спасатели, следственно-оперативные группы областного ГУНП и Житомирского отдела полиции и патрульные.

На АЗС в Житомире произошел пожар: травмированы три человека, огнем уничтожены четыре автомобиля 04

Предварительная правовая квалификация события - ст. 267 (Нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и причины, которые привели к пожару, устанавливаются в рамках начатого досудебного расследования.

На АЗС в Житомире произошел пожар: травмированы три человека, огнем уничтожены четыре автомобиля 05
На АЗС в Житомире произошел пожар: травмированы три человека, огнем уничтожены четыре автомобиля 06
Фото: отдел коммуникации полиции в Житомирской области

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