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20.05.19 09:53

Гости начали прибывать в Раду на инаугурацию Зеленского: нардепы принимают присягу для Фейсбука. ФОТОрепортаж

В Верховную Раду постепенно начинают прибывать гости и народные депутаты на торжественное заседание, на котором должна состоятся инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

На торжественное заседание Верховной Рады, на котором должна состоятся инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского, уже прибывают гости церемонии. В частности, в гостевой ложе прибыли лиденры религиозных общин Украины митрополит Епифаний (ПЦУ), архиепископ Святослав (УГКЦ), почетный патриарх Филарет (ПЦУ). Также прибыл в сопровождении нардепа Вадима Новинского митрополит Онуфрий (УПЦ МП).

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Также на церемония начали прибывать представители иностранных государств, в частности посол Франции Изабель Дюмон.

На церемонию также прибывают соратники Зеленского Дмитрий Разумков, Андрей Богдан, Евгений Кошевой. Также прибывают руководители силовых ведомств. Также в ВР прибыл мэр Киева Виталий Кличко.

Тем временем, народные депутаты прибывают в сессионный зал. Некоторые из них делают селфи на приготовленных для принятия присяги Конституции Украины и Пересопницкой Евангелии.

Под зданием Рады установлен монитор для трансляции церемонии инаугурации.

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Гости начали прибывать в Раду на инаугурацию Зеленского: нардепы принимают присягу для Фейсбука 01

Елена Сотник.

Гости начали прибывать в Раду на инаугурацию Зеленского: нардепы принимают присягу для Фейсбука 02

Сергей Кивалов

Гости начали прибывать в Раду на инаугурацию Зеленского: нардепы принимают присягу для Фейсбука 03
Гости начали прибывать в Раду на инаугурацию Зеленского: нардепы принимают присягу для Фейсбука 04

Гости прибывают на инаугурацию Зеленского.

Гости начали прибывать в Раду на инаугурацию Зеленского: нардепы принимают присягу для Фейсбука 05
Гости начали прибывать в Раду на инаугурацию Зеленского: нардепы принимают присягу для Фейсбука 06
Гости начали прибывать в Раду на инаугурацию Зеленского: нардепы принимают присягу для Фейсбука 07
Гости начали прибывать в Раду на инаугурацию Зеленского: нардепы принимают присягу для Фейсбука 08
Гости начали прибывать в Раду на инаугурацию Зеленского: нардепы принимают присягу для Фейсбука 09

Фото: Цензор.НЕТ

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