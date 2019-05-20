Около 3 тысяч человек наблюдали за инаугурацией Зеленского в Мариинском парке, - МВД. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
Полицейские, спасатели и нацгвардейцы скоординировали все силы и средства во время подготовки и проведения инаугурации нового Президента Украины.
"Во время массовых мероприятий безопасность и общественный порядок обеспечивали 3500 правоохранителей. Подразделения МВД работают в усиленном режиме. Ситуация контролируемая, нарушений правопорядка не зафиксировано", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
За процессом инаугурации на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3000 граждан.