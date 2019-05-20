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20.05.19 14:41

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 мая, в Верховной Раде на торжественном заседании состоялась инаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

С самого утра вход в Мариинский парк был только через рамку.

За час до начала церемонии гости начали прибывать в Раду на инаугурацию Зеленского, а нардепы принимали присягу для Фейсбука. Мэр Киева Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Сам Зеленский подпрыгнув, поцеловал Кошевого во время своего шествия к Верховной Раде.

В ходе торжественного заседания Рады Зеленский принес присягу украинскому народу и вступил в должность Президента Украины

В своей речи, Зеленский заявил: "Наша первейшая задача - прекратить огонь на Донбассе". Затем он объявил о роспуске Верховной Рады и призвал Кабмин также уйти в отставку. Вместе с тем, Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно".

Кроме того, Зеленский заявил, что готов дать гражданство всем украинцам на планете, кто хочет работать на благо Родины. Зеленский акцентировал: "И Крым, и Донбасс - это украинская земля".

В завершение своей речи Зеленский пообещал: "В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы вы не плакали".

Инаугурация не обошлась и без конфузов. Так врученное Зеленскому удостоверение Президента Украины упало на пол. А входе выступления Зеленского между ним и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко произошла перепалка из-за русского языка во время инаугурационной речи Президента.

В итоге спикер ВР Андрей Парубий закрыл торжественное заседание Рады: "Було весело. Дякую Президенту України".

Сам Зеленский направился в Мариинский дворец. Возле Верховной Рады его приветствовали гости, которые наблюдали за инаугурацией на установленном для них экране.

Инаугурация Зеленского в объективе фотокорреспондентов Цензор.НЕТ.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 01

Под Радой ожидают прихода Зеленского на инаугурацию.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 02

Зеленский идет на инаугурацию.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 03

Евгений Кошевой.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 04

Зеленский приветствует своих сторонников.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 05

Обеспечивать безопасность на инаугурации помогали служебные собаки.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 06

Зеленский идет на инаугурацию.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 07

Лидеры религиозных общин пришли на инаугурацию Зеленского: митрополит Епифаний (ПЦУ, первый слева), архиепископ Святослав (УГКЦ, второй слева), почетный патриарх Филарет (ПЦУ, второй справа)

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 08

Депутаты изучают Пересопницкое Евангелие.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 09

"Оппоблок" собрался в круг: в центре внимания нардеп Ефим Звягильский.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 10

Мэр Киева Виталий Кличко.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 11

Надежда Савченко на инаугурацию надела все свои награды.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 12

Ирина Луценко и Виталий Кличко.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 13

В секторе БПП не скрывают радости от появления Кличко в сессионном зале.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 14

Смеющиеся глава СБУ Василий Грицак и Генпрокурор Юрий Луценко.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 15

Президент Литвы Даля Грибаускайте.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 16

Пятый президент Петр Порошенко приветствует иностранных гостей: спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и главу Минобороны Канады Харджита Саджана.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 17

Сессионный зал приветствует Порошенко.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 18

Президенты Украины на инаугурации. Порошенко общается с министром энергетики США Риком Перри

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 19

Члены Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом и Арсением Яценюком прибыли на инаугурацию Зеленского.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 20

Яценюк приветствует народных депутатов.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 21

Премьер Владимир Гройсман о чем-то шепчется в президиуме Рады со спикером Андреем Парубием и первым вице-спикером Ириной Геращенко. За ними наблюдает вице-спикер Оксана Сыроид.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 22

Владимир Зеленский прибыл на торжественное заседание Верховной Рады.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 23

Народные депутаты снимают проход Зеленского на свои гаджеты.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 24

Некоторые парламентарии аплодируют Зеленскому.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 25

Исполнение гимна перед принятием присяги.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 26

Гости и нардепы слушали гимн стоя.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 27

Глава ЦИК Татьяна Слипачук объявляет результаты выборов президента.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 28

Церемония принятия присяги Президента Украины.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 29

Владимир Зеленский зачитывает присягу Президента Украины.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 30

Зеленский передает главе Конституционного Суда Наталье Шаптале подписанный им текст присяги Президента Украины. Взгляды всех гостей, кроме Петра Порошенко, обращены на шестого Президента Украины. Делегаты США Волкер и Перри снимаю происходящее на свои гаджеты.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 31

Зеленский занял президентское кресло.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 32

Зеленскому вручают символы власти Президента Украины - гербовую печать.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 33

и долгожданную булаву.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 34

Зал приветствует присягнувшего Зеленского. Шестой Президент Украины не скрывает своей радости.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 35

Члены Кабмина слушают первую официальную речь президента Зеленского.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 36

Первое выступление президента Зеленского с трибуны парламента.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 37

Зеленский выходит из Рады после инаугурации.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 38
Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 39

Сторонники Зеленского.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 40

В ожидании президента.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 41

Президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского 42

Фото: Цензор.НЕТ.

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